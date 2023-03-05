جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثير رياح جنوبية حارة وجافة على شرق البلاد حتى القاهرة تعمل على إثارة الرمال وانخفاض الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والقاهرة وسيناء. وقالت "الأرصاد"، إنها سجلت محطات الأرصاد الجوية درجة حرارة على القاهرة 34 والرؤية 2000 متر. ووصلت درجة الحرارة على أسيوط لـ36 درجة، بينما الإسكندرية 22 درجة، ومرسى مطروح 19 درجة. وعلى النقيض تماما؛ تشهد السواحل الغربية طقس معتدل ودرجات حرارة حول 20 درجة تحت تأثير رياح شمالية وسرعان ما تؤثر على القاهرة مع التقدم فى الوقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تُحذر: رياح وأتربة مثارة على الصحراء الغربية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.