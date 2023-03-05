هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا من زيمبابوى لبحث التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - استقبلت هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، وفداً رفيع المستوى من دولة زيمبابوى، برئاسة الدكتور ماتولى نكوبى، وزير المالية، وبوجود جون تسامونوروا، نائب وزير الصحة بزيمبابوى، وحضور السفير شيبا شومبياوندا، سفير جمهورية زيمبابوى بالقاهرة، وذلك فى زيارة عمل رسمية؛ تستمر لمدة ثلاثة أيام.





جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والسفيرة سلوى موافى، سفيرة مصر بهرارى، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية، بالإضافة إلى الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة للتطوير الفنى وتنمية القدرات، والعديد من رؤساء الإدارات المركزية وقيادات الهيئة.

وافتتحت الزيارة بعقد اجتماع تشاورى بين الجانبين، تم خلاله بحث سبل التعاون الثنائى بين الجانبين فى كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجارى بين البلدين فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وسبل الشراكة المتاحة بين ممثلى الصناعة بالجانبين؛ لدعم نفاذ الدواء المصرى لزيمبابوى، وتم أيضا استعراض أهم اختصاصات هيئة الدواء المصرية وفقا لقانون 151 لسنة 2019.

وأشاد رئيس الهيئة بقوة العلاقة بين البلدين الشقيقتين، وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زيمبابوى فى مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، ودعم التبادل التجارى والصناعى بين البلدين.

وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الشراء الموحد تدعو دولة زيمبابوى وكافة الدول الأفريقية للمشاركة فى النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض إفريقيا الصحى Africa Health ExCon 2023، فى الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل، وتطلع مصر إلى عقد شراكة حقيقية فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية مع زيمبابوى.

وثمن وزير مالية زيمبابوى التطور الذى أحدثته هيئة الدواء المصرية داخل منظومة الرقابة على المستحضرات الدوائية بجمهورية مصر العربية، وثقة زيمبابوى فى القدرات المصرية، وسعادتها بالتعاون المشترك، كما أكد تطلع وقدرة السوق بلاده إلى مزيد من التعاون مع شركاء الصناعة فى مصر، وأن زيمبابوى ستكون بوابة المستحضرات الدوائية لمنطقة جنوب إفريقيا؛ حيث تمتلك زيمبابوى المكانة التى تؤهلها للقيام بهذا الدول فى منطقة جنوب إفريقيا.

وأوضح سفير زيمبابوى لدى مصر أن التعاون ممتد لسنوات طويلة بين البلدين، وهناك تاريخ مشترك من التعاون الذى يهدف إلى خدمة أبناء القارة السمراء.

وأشادت سفيرة مصر لدى زيمبابوى بتطور البنية التحتية والتكنولوجية بدولة زيمبابوى، كذلك القدرات والكوادر البشرية؛ وأن ذلك سيكون أحد أهم عوامل نجاح التعاون المشترك بين الدولتين.

وفى نهاية الاجتماع، تم اصطحاب الوفد فى جولة تفقدية بمعامل الهيئة بمقر المنصورية، حيث أشاد الوفد بالتطور الملحوظ بالمعامل، ومواكبتها للمتطلبات العالمية.