وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الفلسطينى سُبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد مع نظيره الفلسطينى نصرى خليل سليم أبو جيش، تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة رقم 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة فى القاهرة.





ووجه الوزير الفلسطينى الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته فى "اجتماع الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد فى العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضى. وأكد الوزير شحاتة على استعداد "الوزارة" الى تفعيل التعاون بين البلدين فى مجال التدريب المهنى والدعم الفنى، والإستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بِما يخدم "الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل".

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