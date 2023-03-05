عواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وتسببت العاصفة الترابية فى زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء وخاصة الطريق الدولى: "العريش القنطرة شرق" والطرق الرئيسية فى منطقة وسط سيناء وخاصة طريق: " السويس الحسنة نخل " و" العريش الحسنة نخل" ومختلف الطرق الفرعية. وشهدت هذه الطرق حذرا شديدا من السائقين تحسبا لوقوع حوادث، وفضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج بسبب الظروف الجوية غير المستقرة والعواصف الترابية. وأكدت مصادر فى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أية إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة.

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