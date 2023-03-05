وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله شرف لنا ونعمل على تهيئتها للشهر الكريم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن المساجد توسعت فى الأنشطة الدعوية والقرآنية، وسوف يتضاعف ذلك فى شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد المساجد بجميع محافظات الجمهورية إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل، وإقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية التى تقام بها الجمعة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف اليوم بقيادات الدعوة بمحافظات القاهرة الكبرى ومديرى إدارات الجيزة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخرانى مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.

وأضاف وزير الأوقاف أنه سيتم إقامة صلاة التهجد بـ أكثر من 10450 مسجدًا، والاعتكاف بأكثر من 6200 مسجد بالجمهورية، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى بـ 27 محافظة، إضافة إلى عقد ملتقى الفكر الإسلامى للواعظات لأول مرة بـ19 محافظة، كما تشهد أسابيع الشهر الفضيل إقامة برنامج المنبر الثابت بـ 1000 مسجد بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، هذا بالإضافة إلى الدروس اليومية بالمساجد.

ووجه وزير الأوقاف خلال الاجتماع ببدء المرحلة الثانية من حملة النظافة والتعقيم الواسعة استعدادًا للشهر الفضيل والتى ستنطلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم وتستمر حتى نهاية شهر شعبان، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم فى الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، فخدمة بيوت الله "عز وجل" شرف لنا، ونعمل على تهيئتها على أفضل وجه للشهر الكريم.

وشدد وزير الأوقاف أن الأمانة عظيمة وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف فى الحملات والأنشطة الدعوية، محذرًا جميع الأئمة والخطباء من الخروج عن موضوع الخطبة أو التعرض لأى شخص أو جهة أو مؤسسة.

وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى مخالف بما فى ذلك وقفه عن الخطابة وصعود المنبر وأى عمل دعوى، فضلا عن المساءلة الإدارية أو التأديبية واتخاذ الإجراءات القانونية التى قد تنتهى بإنهاء خدمته، كما وجه بضبط جميع شئون المساجد.