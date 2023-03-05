الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للرمال على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأرصاد، خلال بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يجب على مرضى الجيوب الأنفية توخى الحذر، وضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل والتواجد فى الشوارع، بسبب الانتشار الكثيف للرياح المثيرة للأتربة.

وتابعت أن صور الأقمار الصناعية تشير لتكون الأتربة والرمال على بعض المناطق من شمال الصعيد، وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

ولفت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة الأن على بعض محافظات الجمهورية فهى كالتالى:

القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

إسكندرية 26 درجة مئوية.

إسماعيلية 31 درجة مئوية.

بورسعيد 25 درجة مئوية.

شرم الشيخ 35 درجة مئوية.

الغردقة 32 درجة مئوية.

أسيوط 36 درجة مئوية.

المنيا 35 درجة مئوية.

الأقصر 34 درجة مئوية.

أسوان 35 درجة مئوية.