وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - المؤتمر تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء، وممثلى المجالس النيابية، بأحد فنادق القاهرة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية الملكية الفكرية فى تعزيز الأنشطة الابتكارية، ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية فى خدمة المجتمع، مثمنا التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الويبو فى مجال حماية الملكية الفكرية.

وقال إن المؤتمر يعتبر البداية الحقيقية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى وقعتها مصر خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية، والابتكار، بهدف خلق مجتمع مبدع ومبتكر قائم على البحث العلمى، والإبداع والابتكار وفقا "رؤية مصر 2030".

وتابع أن الوزارة اتخذت عدة مسارات فى مجال حماية الملكية الفكرية، منها تطبيق أخلاقيات البحث العلمى، واعتماد القوانين واللوائح الخاصة بالحماية الملكية الفكرية داخل الجامعات المصرية والجهات البحثية.

وأشار الوزير إلى نجاح بنك المعرفة المصرى ليكون أول تطبيق لحماية الملكية الفكرية لجميع الباحثين والمبتكرين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وربط مشروعات طلاب الجامعات مع المشروعات المجتمعية بمختلف قطاعاتها.

جاء ذلك فضلا عن إطلاق الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمى، عددا من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصرى، والمرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومى للحاضنة القومية "انطلاق".

ويضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، ومعرض القاهرة الدولى للابتكار، ونوادى ريادة الأعمال، والتى يصل عددها 40 ناديا بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، وهو المشروع المدعوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبرنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب.

ونوه الدكتور أيمن عاشور بأن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتهيئة البنية التشريعية فى مجال حماية الملكية الفكرية، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2018، الذى مكن مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير فى مجال تخصصها البحثى، بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى فى تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير أهمية التوعية المجتمعية بحماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم عدد من المبادرات والأنشطة الطلابية، فضلا عن وضع مقررات دراسية وبرامج تعليمية لطلاب الجامعات المصرية فى هذا المجال، بما يسهم فى نشر الثقافة بحقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات فى مجال الملكية الفكرية على مدى 11 جلسة، منها: إطلاق العنان لإمكانيات الأعمال من خلال نظام الملكية الفكرية، إصدار الأحكام فى بيئة الملكية الفكرية السريعة والمتغيرة، القضايا الناشئة فى مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (صناعة النشر)، القضايا الناشئة فى مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (الصناعتان الموسيقية والسينمائية)، والقضايا الناشئة فى مجال العلامات التجارية، والقضايا الناشئة فى مجال البراءات والتكنولوجيا.

كما ستناقش جلسات المؤتمر إنقاذ الملكية الفكرية: ممارسة توازنية، والإدارة المتطورة لمنازعات الملكية الفكرية والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وإنقاذ الملكية الفكرية فى البيئة الرقمية: الإستراتيجيات والأدوات لمكافحة التقليد والقرصنة على الإنترنت، والنهج القضائى إزاء سبل الانتصاف، والتعاون الإقليمى على بناء أنظمة إيكولوجية مستدامة للملكية الفكرية.