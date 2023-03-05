فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمركز ومدينة بنى سويف، يومى الأربعاء والخميس "الأسبوع الحالى"، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لاستكمال أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق.





وذكر بيان صادر عن القطاع اليوم الأحد، أنه سيتم قطع الكهرباء يوم الأربعاء "8 مارس" عن مناطق "محطة كارجاز، التشيد والبناء، مديرية الطب البيطرى - التنمية الريفية، عزبة أبو بكر، منطقة بلبل، التلقيح الصناعى"، ويوم الخميس "9 مارس" عن مناطق "عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف، شركة هوايكو، مساكن حوض الدلالة، مكتب الصحة بالغمراوى". ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار "بشكل مؤقت" لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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