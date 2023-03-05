وزير العدل يفتتح المؤتمر الإقليمى لحماية حقوق الملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - حضر الجلسة الافتتاحية وزراء التموين والزراعة والاتصالات والتعليم العالى، ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، وسفراء دول عربية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيس هيئة سوق المال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويشارك فى هذا المؤتمر ممثلين عن الجهات القضائية وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من جميع الدول العربية وعشرات الخبراء من الدول الأجنبية، والقضاة المصريين.

فى مستهل فعاليات المؤتمر عُرض فيلم وثائقى عن التعاون بين وزارة العدل المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفى كلمته رحب وزير العدل بالحضور مؤكدا حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والابتكار، ونشر الوعى بتأثيرها على الأنشطة الفكرية فى مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية مشيراً إلى أثر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى ترسيخ تلك المفاهيم وإنفاذها.

وثمن اهتمام رئيس الجمهورية بملف الملكية الفكرية ودعمه للمبادرات الهادفة لحماية حقوقها ، موضحا خطة وزارة العدل لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة فى صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المعنية فى هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضى فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها وديأ، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التى جرى ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع فى إنجاز قضاياهم.

وألمح وزير العدل، إلى أن مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية من مختلف الدول يستهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة فى ضوء التسارع التكنولوجى وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعى على حقوق الملكية الفكرية، من أجل الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعديات عليها وكذلك الاستفادة منها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر شارك المستشار عمر مروان، الوزراء المعنيين ونائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى الجلسة الوزارية التى أدير فيها حلقة نقاشية حول الرؤى الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وشدد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن جهود الوزارة نجحت فى خفض معدلات القرصنة لأكثر من 50% معتبراً أن حماية الملكية الفكرية بات ملفاً قانونياً رقمياً.

بدوره كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين عن العمل حاليا على إنشاء جهاز تنظيمى يربط هيكله بين مختلف الوزارات ويعمل على رفع الوعى المجتمعى بأثر دعم حقوق الملكية الفكرية على التنمية، لافتا إلى زيادة الإقبال على تسجيل العلامات التجارية.

وعبّر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة عن أهمية التمسك بالقواعد والآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما فى مجال استنباط الأصناف الزراعية ما دعا إلى انضمام جمهورية مصر العربية فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن تنفيذ أطر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمثابة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، منوها إلى نموذج بنك المعرفة كتطبيق عملى للأبحاث والمنتجات الفكرية.

من جهتها، أثنت سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية على فكرة المؤتمر باعتبار أن الملكية الفكرية ليست قيمة وطنية أو محلية فقط، وإنما قيمة دولية تتطلب مناقشتها بلغة مشتركة.

يعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلالها الرؤية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور القضاء فى ظل المتغيرات السريعة لمناخ الملكية الفكرية، والقضايا المستجدة فى مجالات حقوق النشر، والعلامات التجارية، وبراءات الإختراع، وإنفاذ الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والوسائل المستحدثة لإنهاء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ودور التعويض فى قضايا الملكية الفكرية، والتعاون الإقليمى فى مجال الملكية الفكرية ويحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة العدل وممثلى الجهات والمنظمات المتخصصة فى هذا المجال.