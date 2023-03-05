الصحة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بمكافحة الإصابة بالإعاقة السمعية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الصحة والسكان، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسمع، تحت شعار «رعاية أذن وسمع للجميع.. فلنجعلها حقيقة» والذى تنظمه كلية طب بجامعة عين شمس، بالتزامن مع اليوم العالمى للسمع فى 3 مارس من كل عام.





على هامش الاحتفالية، تم إطلاق حملة «تحقق من سمعك» لقياس حاسة السمع لدى المشاركين بالفعاليات، مع نشر الوعى المجتمعى بأهمية حاسة السمع، بالإضافة إلى التوعية بطرق الوقاية والحماية من الإصابة بفقدان حاسة السمع، وتحسين الحالة الصحية العامة للمواطنين.

بدأت فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسمع، بعرض فيلم قصير تحت شعار «صوتك ونس» ويضم نماذج لمصابى بالإعاقات السمعية، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا فى مجالات عملهم المختلفة، مع تحقيق معادلة الاندماج بالمجتمع، بالإضافة إلى التعريف بأمراض السمع وكيفية علاجها وطرق تأهيل ضعاف السمع.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أستاذ أمراض السمع والاتزان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بدعم متحدى الإعاقة ومن بينهم ضعاف وفاقدى السمع.

ونوه «عبدالغفار» إلى جهود الدولة المصرية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة، والتى قامت بفحص 4 ملايين و515 طفلًا، منذ انطلاقها فى سبتمبر 2019، وذلك من خلال 34 مركزًا صحيًا مزود بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية عالميًا، وموزعين على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن استعرض جهود الوزارة، الممثلة فى مستشفيات ووحدات التأمين الصحى، حيث تم من خلالها زراعة أكثر من 12 ألف عملية زراعة قوقعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أهمية الدور التشاركى والتنسيقى بين وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والعمل جنبًا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية، والتى تواصل دعمها الصحى من خلال استمرار أعمال حملة «السمع المأمون» والتى تم اطلاقها فى عام 2015، من أجل توفير حياة صحية للمواطنين، وعلى رأسها توفير خدمات المسح السمعى المبكر لكافة الفئات بدءً من الأطفال حديثى الولادة وحتى كبار السن، وذلك بهدف خفض أعداد الإصابة بضعف أو فقدان السمع بين المواطنين.

وأكد «عبدالغفار» أهمية هذه الاحتفالية، كمنصة هامة لإلقاء الضوء على أهمية حاسة السمع، وضرورة الاهتمام بها وتقليل نسب الإصابة بالأمراض السمعية، ونشر الوعى المجتمعى بكيفية تفادى المؤثرات السلبية ومصادر الضوضاء، وتغيير السلوكيات السمعية، وذلك فى ضوء الاهتمام بالحفاظ على الصحة السمعية بين المواطنين.

وقال إن المؤشرات العالمية توضح أن فئة الشباب من سن الـ 12 وحتى 35 عامًا، أكثر عُرضه للإصابة بالضعف السمعى، حيث بلغ عدد مصابى الضعف السمعى بليون حالة حول العالم، وذلك بسبب إتباع سلوكيات سمعية خاطئة ومضرة على المدى البعيد.

من جانبه، أشاد الدكتور على الأنور عميد كلية طب جامعة عين شمس، بجهود وزارة الصحة والسكان، فى توفير كافة أدوات وسبل الدعم لاستمرار وتطوير البرامج الصحية السمعية، والحفاظ على الوعى المجتمعى وتوفير حياة سمعية آمنة للمواطنين، موضحًا أن الاحتفالية تضمن تنظيم محاضرتين نظريتين تضم (تأثير الضوضاء على السمع وكيفية إتباع سلوكيات صحية آمنة، رحلة الضعف السمعى من التشخيص للعلاج والتغلب على المعوقات والتحديات) ويحاضر بهما خبراء واستشاريين بمجال طب السمعيات.