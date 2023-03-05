114 منها في أقل من أسبوعين مع دراسة الاستمرار بعد الشهر الكريم.. «التموين» تعلن وصول معارض «أهلاً رمضان» 455 معرضاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:30 مساءً - أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت العديد ‏من الإجراءات، لسرعة إنهاء الإفراجات الجمركية؛ مشيراً إلى أن ‏الإفراج الجمركي للسلع، خاصةً الاستراتيجية لها الأولوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مع ممثلي: الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، ‏المنتجين، الموردين، أصحاب السلاسل التجارية، التجار، الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة؛ حيث نوه الوزير إلى أن عدد معارض «أهلاً رمضان»، وصل إلى 455 معرضاً، ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافةً إلى السيارات المتنقلة، ‏فضلاً عن المجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتجدر الإشارة إلى أن معارض «أهلاً رمضان»، كانت عن عدد 341 معرضاً، حتى 22 فبراير 2023؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس، في التاريخ المشار إليه، حول عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية.

ويتضح من ذلك، أن معارض «أهلاً رمضان»، ارتفع بعدد 114 معرضاً، خلال أقل من أسبوعين؛ وفي كلمة له، في 18 يناير 2023، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، حول بعض القضايا الاقتصادية، كان قد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معارض «أهلاً رمضان»، سبقت شهر رمضان، بأكثر من 3 شهور، وستتم دراسة مدها بعد الشهر الكريم.

هذا، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ‏أن أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها، بها نسب تخفيضات كبيرة، فضلاً عن 250 سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع، للوصول ‏إلى المواطنين بها، بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن.