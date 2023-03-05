تحت مظلة وزارة التنمية المحلية إطلاق مبادرة "بالتعاون عدنا.. وبالسلام نحيا.. وبالقيم نرتقي" بالشيخ زويد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:30 مساءً - أعلنت الوحدة الرئيسية للسكان بديوان عام شمال سيناء عن إطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية "بالتعاون عدنا..وبالسلام نحيا..وبالقيم نرتقي"، من مدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة تحت مظلة مبادرة وزارة التنمية المحلية"قيم وحياة" والتي تهدف الي توعية المجتمع بالقيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمي والأخلاقي ودفع عجلة الإنتاج.

أضافت ريم يعقوب رئيس ، وحدة السكان بالمحافظة، أن الاجتماع تناول عدد من القضايا المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة وزواج القاصرات ومحو الأمية والخطاب الديني ودورة فى توعية المجتمع ونقل صورة سليمة عن الاسلام السمح دون تطرف او مغالاة ، بالإضافة الي عددا من القضايا الأخرى ذات الصلة.

أكد سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، علي استعداد المجلس لتنفيذ المبادرة وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معلنا عن الاستعانة بالدواوين والشيوخ ورموز المجتمع والجمعيات الأهلية للوصول لاهداف المبادرة.

حضر الاجتماع سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ،الدكتورة ، فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب.