”القوى العاملة” : ملتقى توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن تنظيم ملتقى التوظيف الأول من نوعه للشباب الخريجين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، وذلك بالتعاون مع جامعة المنصورة ونقابة المهندسين بالدقهلية ، ويستهدف الملتقى شباب خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات حيث شاركت فيه عدد ٦٥ شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والتي عرضت أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل في جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره ، أن المديرية شاركت في تنظيم ملتقى التوظيف بالتعاون مع جامعة المنصورة إيماناً بدور الجامعة في تقديم حلول علمية وعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع ، حيث توافد على الملتقى منذ الصباح مئات الشباب من كافة محافظات الجمهورية للاطلاع على ما تقدمه هذه الشركات من فرص عمل مميزة لهذه الفئة من الشباب ،وكذا للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال عمل هذه الشركات ، والتي قامت بدورها بتقديم عروض الكترونية عن أنشطتها المختلفة ونظام العمل بها و الأجهزة التي تستخدمها في مجال عملها والتي تمثل احدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال من تكنولوجيا التواصل والتسويق الإلكتروني لكافة السلع والخدمات .

وأضاف مدير المديرية انه قدمت الشركات المشاركة بالإضافة إلى فرص العمل العديد من فرص التدريب و المتاحة على المهن المطلوبة والمعروضة بالملتقى والتي يطلق عليها مهن المستقبل ، وقد تم الاتفاق من خلال المديرية مع هذه الشركات أن يكون هذا التدريب بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب للاستفادة من خبرة الطرفين في هذا المجال.