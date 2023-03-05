وكيل تعليم أسوان يستقبل فريق وزارة الاتصالات المعنيين بتدريب معلمى أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - في إطار التنسيق لتفعيل أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية - ومحافظة أسوان.

استقبل السيد عبدالكريم لطفى وكيل الوزارة، بمكتبه صباح اليوم السادة (محمد بسيونى - أحمد جاد - أحمد طعيمة - على الشحات - مروة سيد) فريق تدريب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور السادة (توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى - حسين ابراهيم مدير إدارةالتدريب). وذلك لمناقشة آليات التدريبات التى تستهدف عدد من المعلمين.

يذكر أن هذه التدريبات تأتى ضمن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق فرص عمل فى هذا المجال، حيث سيتم تدريب المعلمين على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في التدريس أونلاين،

وتدريب Articulate Storyline تصمیم محتوی إلكتروني للمعلمين، بالإضافة إلى ندوات توعية حول نشر ثقافة التعلم الإلكتروني للمعلمين، وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٩ مارس الجارِ.