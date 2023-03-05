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”القوى العاملة” :فرص عمل للشباب بشركة أدوية بالإسكندرية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 20 فرصة عمل للشباب علي مهن عمال إنتاج ، وأخصائيون رقابة جودة ، وأخصائيون توكيد جودة ، وفنيين تبريد وتكييف، وذلك للعمل في شركة إنترا للصناعات الدوائية، من حديثى التخرج ، من الذكور فقط ، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى ، مع رواتب مجزية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التى يتطلبها .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، في تقريره أنه بالتعاون مع الشركة تم توفير فرص العمل للشباب بواقع 5 عمال انتاج ، و 5 اخصائى رقابة جودة ، و 5 أخصائى توكيد جودة ، و 5 فنى تبريد ، لحديثى التخرج من الشباب الذكور ، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، في التخصصات التالية : بكالريوس علوم او زراعة أو مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج ، وبكالريوس علوم تخصص كيمياء او ميكروبيولوجى للعمل في مهنة اخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة ، ومؤهل متوسط من حملة البدلومات تخصص التبريد والتكييف .

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه : خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال كتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الاسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى ، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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