”القوى العاملة” :فرص عمل للشباب بشركة أدوية بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 20 فرصة عمل للشباب علي مهن عمال إنتاج ، وأخصائيون رقابة جودة ، وأخصائيون توكيد جودة ، وفنيين تبريد وتكييف، وذلك للعمل في شركة إنترا للصناعات الدوائية، من حديثى التخرج ، من الذكور فقط ، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى ، مع رواتب مجزية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التى يتطلبها .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، في تقريره أنه بالتعاون مع الشركة تم توفير فرص العمل للشباب بواقع 5 عمال انتاج ، و 5 اخصائى رقابة جودة ، و 5 أخصائى توكيد جودة ، و 5 فنى تبريد ، لحديثى التخرج من الشباب الذكور ، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، في التخصصات التالية : بكالريوس علوم او زراعة أو مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج ، وبكالريوس علوم تخصص كيمياء او ميكروبيولوجى للعمل في مهنة اخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة ، ومؤهل متوسط من حملة البدلومات تخصص التبريد والتكييف .

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه : خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال كتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الاسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى ، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم .