السيسي يستقبل رئيس موانئ أبوظبى.. ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "محمد الشامسي" الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبى، لاسيما فى قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب "محمد الشامسي" عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، فى ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا، مثمنًا ما شهدته الدولة فى السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمى فى مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية فى قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد فى هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإماراتى الشقيقين.