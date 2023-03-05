جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن البلاد تشهد أجواء حارة الآن على جميع الأنحاء،مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. ونصحت الهيئة، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج. وعن درجات الحرارة الآن على بعض محافظات الجمهورية جاءت كالتالى:-

القاهره الكبرى 32 درجة مئوية

اسكندريه 26 درجة مئوية

اسماعيليه 31 درجة مئوية

بورسعيد 25 درجة مئوية

شرم الشيخ 35 درجة مئوية

الغردقه 32 درجة مئوية

أسيوط 36 درجة مئوية

المنيا 35 درجة مئوية

الأقصر 34 درجة مئوية

اسوان 35 درجة مئوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس الآن.. الأرصاد تدعو مرضى الجيوب الأنفية والحساسية لارتداء الكمامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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