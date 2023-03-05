رئيس الوزراء: مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وحضر المباحثات من الجانب المصرى سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وشارك من الجانب العراقى كل من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة، وأحمد نايف رشيد، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المباحثات بالترحيب برئيس الوزراء العراقى والوفد المرافق، مؤكدا أهمية هذه الزيارة، ومعربا عن تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون المشترك فى كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية، وأخوة ووحدة مصير، وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك، وكذا العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجارى التى لا ترقى حاليا لإمكانات البلدين، ومشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

كما أكد مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق فى حربه ضد الإرهاب، مشيدا بجهوده فى الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذلك بدور مؤسسات الدولة العراقية.

وأثنى مدبولى على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائى أو على صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قائلا: ننظر لهذا التعاون الثلاثى من منظور استراتيجى شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التى ستعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير العلاقات مع العراق الشقيق، وإلى التنسيق الجارى بين جهات الاختصاص فى البلدين للتحضير الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة فى شهر مايو أو يونيو 2023 فى القاهرة.

وسلط مدبولى، الضوء على ضرورة تنفيذ مخرجات الدورات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مختلف المجالات، وكذلك ضرورة تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين من تنفيذ شركات مصرية لمشروعات إعادة الإعمار بالعراق.

وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ فى أقرب وقت.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقى سعادته بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين يستند إلى أواصر ممتدة وجذور تاريخية.

وأعرب السودانى عن تطلعه للإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، والبناء على ما سبق التوصل إليه من تفاهمات واتفاقيات، مضيفا أنه توجد إمكانات كبيرة لمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات استثمارية مدرجة ضمن موازنة الحكومة العراقية، وأن الشهرين المقبلين يجب أن يشهدا جهدا مضاعفا من أجل التوافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات يتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما تطرق رئيس الوزراء العراقى إلى التعاون الثلاثى مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لا سيما فيما يخص الربط الكهربائى، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن فى يونيو المقبل.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولى بأن لدينا بالفعل ربطا كهربائيا مع الأردن بطاقة حوالى 550 ميجاوات، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى 2 أو 3 جيجاوات.

وأوضح محمد شياع السودانى أن هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة فى توفير السلع والمنتجات، ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية.

وفى ختام المباحثات، اتفق رئيسا الوزراء بالبلدين على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازى مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، حتى تخرج بنتائج تلبى طموحات الشعبين المصرى والعراقى فى التنمية والازدهار.