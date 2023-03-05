السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبى، لا سيما فى قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

وأعرب محمد الشامسى، عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، فى ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا، مثمنا ما شهدته الدولة فى السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خصوصا من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمى فى مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية فى قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى، أكد فى هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإماراتى الشقيقين.

حضر اللقاء أحمد المطوع رئيس القطاع الدولى لمجموعة موانئ أبوظبى، ومريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصرى وليد سامى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندى مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.