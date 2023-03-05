وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لإنشاء مضمار الهجن والفروسية الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 02:28 مساءً - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بوضع حجر الأساس لإنشاء مضمار الهجن والفروسية الدولي، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم ونشر رياضة الهجن بصفة عامة لاسيما في المدن الحدودية، لما تحظى به رياضة الهجن من أهمية من قبل القيادة السياسية لتحتل المكانة التي تستحقها كواحدة من أهم الرياضات، والتي تلعب دورا رائدا في تدعيم السياحة الصحراوية التي تجذب العديد من السائحين.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بحجم الإنجازات التي تشهدها محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية والاهتمام الذي تحظى به، من القيادة السياسية، والذي يترجم في عدد غير مسبوق من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن سباق الهجن فرصة عظيمه لتنشيط الحركة السياحية خاصة أن المحافظة تذخر بالعديد من المواقع الأثرية الفرعونية فضلا عن سياحه السفاري في صحراء الوادي الجديد.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم، وعقب وصوله توجه إلى مضمار الدراجات لإطلاق شارة البدء للماراثون الرياضي للدراجات الهوائية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، محمد حسن، مصطفي مجدي، مصطفي عز العرب معاوني الوزير، أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة (شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب) داخل ديوان عام المحافظة، وتُختتم الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة المغطاة.