التحالف الوطنى: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر نبنى أجيال»

جدة - نرمين السيد - قال هانى عبدالفتاح، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف الوطنى أطلق مبادرة «لمصر نبنى أجيال» بهدف دعم صحة أطفال المدارس، وتضمنت علاج أمراض التقزم والأنيما والسكر والقلب والجلدية والعيون وغيرهم لمحافظتى قنا وشمال سيناء.





وأشار «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إلى أن المبادرة لا تقوم بالكشف على الأمراض فقط ولكن تقوم بإجراء التحاليل المختلفة لتشخيص نوعية الإصابة بأى الأمراض وطريقة العلاج والأدوية المناسبة، مؤكدًا على أنه يتم متابعة الحالة حتى تتم شفائها نهائيا وكل هذا بشكل مجانى.

وبين أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بالأنيما يتم إعطائه الأدوية المتناسبة معه، ومن ثم إجراء تحاليل لمتابعة الحالة بعد مرور شهر من بداية العلاج، وهكذا على مستوى كل الحالات، لافتًا إلى أن نسبة الأنيما كانت تبلغ 18% فى محافظة قنا، ولكن بفضل مبادرة «لمصر نبنى أجيال» وصلت إلى 8%.

وأشار عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إلى أن التحالف الوطنى سيطلق المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر نبنى أجيال» غدًا الإثنين فى محافظتى بنى سويف والبحيرة، وتستهدف 100 ألف طالب، موضحًا أنه يتم إجراء الكشوفات على الأطفال من خلال الذهاب للمدارس وفحص الأطفال بها، متابعًا أنه يتم إجراء الكشوفات والفحوصات فى كل مدرسة على مدار يومين.