الرئيس السيسي يُنيب محافظ القاهرة لحضور احتفال "الأوقاف" بليلة النصف من شعبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 01:31 مساءً - هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.

ووجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تفضله بإنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.



هذا وتحتفل وزارة الأوقاف بهذه المناسبة وتلك الذكرى في جميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية غدًا الاثنين 6/3/2023م عقب صلاة المغرب مباشرة بإذن الله تعالى.