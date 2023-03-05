حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 01:30 مساءً - تحت مظلة مشروع '' قبم وحياة '' أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية برعابة اللواء " هشام امنة " وزير التمية المحلية وتوجيهات اللواء

" محمد عبدالفضيل شوشة " محافظ شمال سيناء .

تم اطلاق مبادرة "بالتعاون .. عدنا ، وبالسلام .. نحيا ، وبالقيم .. نرتقي " اثناء اجتماع لوحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد إحدى مدن المحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمجلس المدينة

تناول الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة وزواج القاصرات ووفيات الأمهات و محو الأمية والخطاب الدينى ودورة فى توعية المجتمع ونقل صورة سليمة عن الاسلام السمح دون تطرف او مغالاة وعددا من القضايا الأخرى ذات الصلة

واوضحت ريم يعقوب رئيس وحدة السكان المركزية بالمحافظة ان مبادرة " بالتعاون .. عدنا ، وبالسلام .. نحيا ، وبالقيم .. نرتقي " الخاصة بمحافظة شمال سيناء والمنبثقة من مشروع " قيم وحياة " والتى تدعو الى العودة للأخلاق النبيلة ونبذ الكراهية والعنف وتدعو إلى الرقى بوطننا الحبيب ودفع عجلة الإنتاج والنظر إلى المستقبل وتدعو الشباب إلى العمل لرفعة وطننا والرقى به

حضر اللقاء دكتورة ، فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

و برئاسة الأستاذ سعيد عرادة رئيس مدينة الشيخ زويد وابراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب والأستاذ خالد عبدالحليم المسؤول الإعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة والاستاذ ايمن سليمان عضو وحده السكان الفرعية بالشيخ زويد وعددا من أعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد وعددا من مشايخ وعواقل شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية مديرى إدارات الأوقاف و الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن وقطاع محو الامية بمدينة الشيخ زويد و عدد من رؤساء القرى التابعة وعددا من الشباب