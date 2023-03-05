وزير الأوقاف يشكر الرئيس على إنابة محافظ القاهرة في حضور احتفال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 01:30 مساءً - يهنئ معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.

ويتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بخالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس على تفضله بإنابة السيد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.

هذا وتحتفل وزارة الأوقاف بهذه المناسبة وتلك الذكرى في جميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية غدًا الاثنين 6/3/2023م عقب صلاة المغرب مباشرة بإذن الله تعالى.