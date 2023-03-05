مصدر أمني ينفي تعدي فرد شرطة على مواطن بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 12:34 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم بإعتداء أحد أفراد الشرطة على أحد المواطنين على أثر حدوث احتكاك بين مركبة "تروسيكل" وسيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 الجارى حدث إحتكاك بين سيارة أحد المواطنين ومركبة تروسيكل بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق، وانصرفا قائدى المركبتين عقب ذلك دون الإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بالواقعة ، ولم يكن أحد أفراد الشرطة طرف فى تلك الواقعة .