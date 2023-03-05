وزير القوى العاملة يشارك في فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 12:29 مساءً - شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،صباح اليوم الأحد ،في فعاليات الدورة رقم 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،المنعقدة في القاهرة ،بحضور عدد من وزراء العمل العرب،وممثلي أصحاب الأعمال ،والعمال،كما شارك الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري.. بدأت فعاليات الاجتماع بكلمات لمعالي السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،ومعالي وزير العمل العراقي بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة"،ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض محمد خير عبد القادر..وفي كلمته رحب المطيري بأعضاء مجلس الإدارة، موجها التهنئة إلى أحمد الاسدي وزير العمل العراقي ورئيس مجلس الإدارة في دورته الحالية، على توليه حقيبة وزارة العمل بجمهورية العراق، وأكد أن هذا الاجتماع له اهمية خاصة حيث ينعقد قبل انعقاد مؤتمر العمل العربي الدورة ٤٩، وأنه منوط به مناقشة العديد من البنود و الموضوعات الفنية والمالية حتى يتسنى للمجلس أن يتخذ التوصيات اللازمة، منوها إلى أهمية توصيات القمة العربية فيما يخص القضية الفلسطينية التي انعقدت مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، والملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية،ومشيدا في الوقت ذاته بنتائج اجتماع الأردن المنعقد مؤخرا بحضور وزراء عمل عرب وممثلي منظمات عربية ودولية بشأن دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين ماليا وفنيا ،بينما تحدث رئيس مجلس الإدارة، عن أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة ،منددا بالانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة ،كما تحدث ممثل الجامعة العربية عن أهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة ،مثمنا الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية كدولة حاضنة للعمل العربي المشترك ،ولها دور محوري في ذلك .

يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة مجموعة من البنود، منها: تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الآراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "97" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،المنعقد يومي "16-17 أكتوبر 2022" ببغداد، بجمهورية العراق،وتقرير عن نتائج أعمـال الدور (43) للجنة الخُبراء القانونيين، ومناقشة تقرير مالي ،واخر عن نتائج أعمــال الدورة (21) للجنة شئون عمل المرأة العربية المنعقد بالقاهرة يوم 19 فبراير 2023، و مشروع الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى (المعدلة)..كما تضمن بنود مجلس الإدارة أيضا مناقشة الإعداد والتحضير للإجتماع السنوى للمجموعة العربية المُشاركة فى الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، 2023) ،و تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمــل العربية بين الدورتين (97 ) لمجلس الإدارة (16 – 17 أكتوبر 2022) ، و(98) لمجلس الإدارة (مارس 2023)، فضلاً عن تحديد مشروع جدول أعمـال الدورة (50) لمؤتمر العمـل العربى 2024 ...

حضر الاجتماع وفد من وزارة القوى العاملة المصرية ضم : أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والإتفاقيات الدولية، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي .