أخبار مصرية

انتصار السيسى: سعادتي بالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 12:29 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.

وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها أمس بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأه تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبو صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" لقد حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت:"خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعوا الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا