انتصار السيسى: سعادتي بالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 12:29 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.

وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها أمس بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأه تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبو صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" لقد حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت:"خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعوا الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير"