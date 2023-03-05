برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة .. إعلان نتائج بطولة الرماية الثانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 12:29 مساءً - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثانية للرماية لمسافة ١٠م ضغط هواء برحاب جامعة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة (١٧) جامعة (سيناء - قناة السويس - المنصورة - حلوان - القاهرة - التعليم العالي - أكاديمية الشروق - الأهرام الكندية - الدلتا للعلوم - طنطا - عين شمس - مدينة السادات - الأزهر - الألمانية الدولية - مصر الدولية - بورسعيد - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** القطار الأول: بندقية طلبة:

- المركز الأول: كريم وائل، جامعة الأهرام الكندية.

- المركز الثاني: مجدى محمد، جامعة سيناء.

- المركز الثالث: عمر محمد، جامعة قناة السويس.

** القطار الأول: بندقية طالبات:

- المركز الأول: منة أحمد، جامعة سيناء.

- المركز الثاني: هدير أشرف، جامعة قناة السويس.

- المركز الثالث: سهيلة سمير، جامعة المنصورة.

** القطار الأول: مسدس طلبة:

- المركز الأول: عمر أحمد، جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: على الدين، الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: محمد خالد، الأكاديمية العربية.

** القطار الأول: مسدس طالبات:

- المركز الأول: حبيبة محمود، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: علياء عابدين، جامعة قناة السويس.

- المركز الثالث: هنا محمد، جامعة القاهرة.

** الترتيب العام للبطولة:

- المركز الأول: جامعة سيناء.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: جامعة الأهرام الكندية.

- المركز الثالث مكرر: جامعة حلوان.

يُذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، ود.أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/ بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد غنيم، مدير عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، ود. ياسر مبروك، لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، وأ/ محمد عبدالرحمن، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.