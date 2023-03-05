الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.

وأوضحت الوزارة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعى والسرفيس بكل محافظات الجمهورية ثابتة كما هى دون أى زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7.25 جنيه للتر.

وشددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أى محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدى السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالى: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".