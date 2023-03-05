كتف فى كتف.. التحالف الوطنى يرسخ للكفالة بين أفراد المجتمع (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز أهداف المبادرة، وفق تصريحات أدلى بها هانى عبد الفتاح، عضو التحالف الوطنى، والذى أكد أن الكرتونة تكفى أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر.
وبين أن الكرتونة المنتجات التى تحتاجها الأسرة، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة موائد الرحمن بشكل أكبر خلال رمضان، وإنشاء مطابخ بالمحافظات لتوفير الوجبات الساخنة.
وشدد على المبادرة ستصل جميع المحافظات بما فيها الحدودية، حيث يضم التحالف 30 جمعية ومؤسسة يقدمون ملحمة على أرض الواقع.
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