البيئة: رياح مثيرة للرمال تؤثر سلبا على جودة الهواء

جدة - نرمين السيد - توقعت التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة مما يؤثر سلبيا على جودة الهواء.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية. وأهابت الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة. وتتلقى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة تتلقى على مدار الساعة جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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