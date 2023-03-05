رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السودانى، الذى يزور مصر زيارة رسمية.





ويضم الوفد الوزارى المرافق لرئيس وزراء العراق كلا من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة. وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقى والوفد المرافق عقب وصوله مطار القاهرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف. ومن المقرر أن يعقد مدبولى والسودانى جلسة مباحثات، لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين، بما فى ذلك موضوعات التعاون الثلاثى مع الأردن الشقيق.

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