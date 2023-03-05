السيدة انتصار السيسى: سعادتى بالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، مجموعة صور خلال لقائها بمجموعة من السيدات على هامش احتفالات اليوم العالمى للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".





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