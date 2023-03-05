حياة كريمة.. عمل دؤوب لإنجاز مشروعات القليوبية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المبادرة، الليل بالنهار من أجل إنجاز المشروعات بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. ويتناول الفيديوجراف جهود المبادرة بالمركز: وتستهدف المبادرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بإجمالى 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة، بإجمالى 795 مشروعا، بتكلفة حوالى 7.1 مليار جنيه.

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