إعلان نتائج بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للتجديف

جدة - نرمين السيد - جاءت المنافسات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف، الدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات،والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور ياسر مبروك، مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضى للجامعات، ومحمد عبدالرحمن، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات. أسفرت النتائج النهائية عن الآتى:- ** السباق الأول 2000م طلبة 4×50م : - المركز الأول: جامعة حلوان. - المركز الثانى: جامعة القاهرة. - المركز الثالث: التعليم العالى.

** السباق الثانى 2000م طالبات 4×50م : - المركز الأول: جامعة القاهرة. - المركز الثانى: الجامعة الأمريكية. - المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

** السباق الثالث: فردى 1000م طلبة: - المركز الأول: التعليم العالى. - المركز الثانى: جامعة حلوان. - المركز الثالث: جامعة القاهرة.

** السباق الرابع: فردى 1000م طالبات: - المركز الأول: الجامعة العربية. - المركز الثانى: جامعة القاهرة. - المركز الثالث: جامعة عين شمس.

** السباق الخامس: فردى خفيف الوزن 500م طلبة: - المركز الأول: التعليم العالى. - المركز الثانى: الأكاديمية العربية. - المركز الثالث: جامعة الإسكندرية

** السباق السادس: فردى خفيف الوزن 500م طالبات: - المركز الأول: جامعة حلوان. - المركز الثانى: جامعة القاهرة. - المركز الثالث: الجامعة الأمريكية.

** السباق السابع: فردى 500م طلبة: - المركز الأول: التعليم العالى. - المركز الثانى: جامعة القاهرة. - المركز الثالث: جامعة حلوان.

** السباق الثامن: فردى 500م طالبات: - المركز الأول: الجامعة الأمريكية. - المركز الثانى: جامعة القاهرة. - المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

** السباق التاسع: فردى خفيف الوزن 1000م طلبة: - المركز الأول: التعليم العالى. - المركز الثانى: جامعة مصر للعلوم. - المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

** السباق العاشر: فردى خفيف الوزن 1000م طالبات: - المركز الأول: جامعة حلوان. - المركز الثانى: جامعة الإسكندرية. - المركز الثالث: الجامعة الأمريكية. ** السباق الحادى عشر: مختلط خفيف الوزن 2000م تتابع 4×50م : - المركز الأول: جامعة حلوان. - المركز الثانى: جامعة الإسكندرية . - المركز الثالث: التعليم العالى. ** السباق الثانى عشر: مختلط 2000 متر تتابع 4×50م : - المركز الأول: جامعة القاهرة. - المركز الثانى: الجامعة الأمريكية. - المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

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