وزير التنمية المحلية يتابع جهود مبادرة ”صوتك مسموع” خلال شهر فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 11:21 صباحاً - تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، و د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة حل شكاوي المواطنين و المشكلات التى يعانون منها بكافة المحافظات ، وتطوير منظومة الشكاوي لضمان سرعة الاستجابة ...

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ، وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة ، موضحاً أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها وحتي الآن 610,4 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل عــــدد 107,3 شكـــــــــوى تم حـــــــل عدد 104,8 شكوى بنســــــــبة 97.3% وجارى حل 2496 شكوى.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير الماضى ، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13,8 ألف رسالة منها 1467 شكوى ، تم الرد على 81,4 % منها ، وجارى حل 335 شكوى ، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى كانت الإشغالات ، وبلغ عــــددها 858 شكوى ، ثم القـــــــمامة 710 شكوى ، ومخالـــــفات البــناء 131 شكوى ، ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 60 شكوى ، وشكاوى الفسـاد وعـددها 7 شكاوى اضـــــافة الى 29 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار ، وعدد 7 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة ، وتم توجــــــــيهها للجـــــــهات المختصة بالمحافـــــــــــظات لاتخـــــــــاذ اللازم.

وأكد " امنة " أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين ، و سرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها ، مشيراً إلى أن متابعى الصفحة تجاوز عددهم 82,4 ألف متابع .

وقال اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، و أن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات ، موضحًا أن المبادرة تعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد .

و نوه وزير التنمية المحلية الى أن خدمة الواتس آب تلقت 10,7 ألف رسالة ، تضمنت 1543 شكوى تم حل 1264 شكوى منها وجارى حل الباقى ، وتلقى البريد الألكترونى 258 رسالة منها 34 شكوى ، تم حل 30 منها وجارى حل باقى الشكاوى ، فيما تلقى الخط الساخن 558 اتصالاً تضمنت اقتراحات و استفسارات عن الشكاوى المقدمة ، و تم توجيهها للجهات المختصة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين فى المحافظات بالابلاغ عن أى نقص فى السلع والخدمات و المغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب ، و أيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo)) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت