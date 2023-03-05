البيئة: نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من القاهرة والوجه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 11:21 صباحاً - استنادا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

هذا تتلقى غرفة العمليات المركزية يوزارة البيئة تتلقى على مدار الساعة كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 .