وزيرة البيئة تناقش مع مديرة مكتب اليونسكو الحفاظ على التراث الطبيعى

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة نوريا سانز المسؤولة عن مكتب اليونسكو بالقاهرة، لمناقشة التعاون الثنائى فى ملف الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى للسكان المحليين وحماية الطبيعة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة عدد من قيادات الوزارة.





وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون الممتد مع منظمة اليونسكو فى إعلان مواقع التراث الطبيعى العالمى، كمنطقة سانت كاترين ومحمية وادى الحيتان بالفيوم، معربة عن تطلعها لاستمرار هذا التعاون وإعلان مزيد من المواقع مثل جبل قطرانى بالفيوم.

وعرضت مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة، عدد من البرامج التى تعمل عليها المنظمة فى مصر ومنها برنامج محميات المحيط الحيوى biosphere reserves، والذى يهدف إلى صون الحياة البرية والمناطق المحمية.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال العامين الماضيين طورت طريقة إدارتها للمحميات الطبيعية، وركزت على دمج المجتمعات المحلية بهذه المناطق وخاصة القبائل فى إدارتها وصونها، وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المحميات والحفاظ عليها والاستمتاع بممارسة العديد من أنشطة السياحة البيئية بها.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى إطلاق مصر لأول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية ECO EGYPT، والتى تركز على ما تقدمه المحميات من تجارب ومغامرات، وفرص للتعرف على ثقافات وعادات وتراث السكان المحليين، وتوفير فرص عمل لأهالى المحميات فى إدارتها، مسترشدة بتجربة تدريب السيدات فى محمية وادى الجمال على مهارات المشغولات اليدوية، واتاحة الفرصة للرجال كحراس للمحمية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة أهتمت بالتعاون مع وزارة السياحة بتشجيع إقامة منتجعات السياحة البيئية والعمل على إصدار التراخيص لها لتقديم تجربة سياحة بيئية فريدة وتستفيد من التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية بالشراكة مع البنوك الوطنية والقطاع الخاص، مشيرة إلى تتفرد كل محمية بتجربة مختلفة مما يتيح الفرصة للاستمتاع بالتنوع الفريد فى طبيعة المحميات الطبيعية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن حملة ايكو ايجيبت تطلق كل 6 أشهر موضوع مختلف للعمل عليه، فبدأت بحماية المناطق البحرية، وتركز حاليا على صون الموروث الثقافى لقبائل وسكان المحميات الطبيعية، فتم تدريب بعض القبائل على كيفية صون تراثهم الغنائى ذمن الاندثار وتشجيع الاستعانة بهم فى الفقرات الترفيهية بعدد من فنادق شرم الشيخ.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون فى دعم مزيد من الدمج للمجتمعات المحلية فى ادارة المحميات الطبيعية، والتعاون من خلال برنامج المرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمية فى صون التراث الطبيعى والثقافى فى منطقة الواحات، وتكرار تجربة اشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة فى هذا المجال، ومزيد من الدمج للسكان المحليين.

ومن جانبها، أشادت مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة بجهود وزارة البيئة فى تطوير المحميات الطبيعية فى وقت قصير، والحرص على دمج السكان المحليين والاستفادة من تراثهم الثقافى فى اثراء إدارة المحميات، لافتة إلى تنفيذ المنظمة لبرنامج الحدائق الجغرافية Geo Parks والذى يحقق دمجا للمجتمعات المحلية وصون تراثهم الثقافى.

ودعت وزيرة البيئة مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة لزيارة المحميات الطبيعية فى مصر واختبار تجربة فريدة من التنوع الطبيعى والثقافى، ورحبت بفكرة دمج الاحتفال بيوم التنوع الثقافى ويوم التنوع البيولوجى فى يومى 21 و22 مايو باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ويمسان المجتمعات المحلية بشكل مباشر.