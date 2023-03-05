وزيرة التضامن تشارك فى أسبوع التنمية البشرية بواشنطن

جدة - نرمين السيد - كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعى فى اللقاء رفيع المستوى لعرض تجربة جمهورية مصر العربية فى مجال الإعاقة والخدمات المتكاملة المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة. وستعقد القباج خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع فريق عمل البنك الدولى، وذلك لبحث كل ما يتعلق ببرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة".

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