مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع مان يونايتد وقمة روما ويوفنتوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:25 صباحاً - تقام فى ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 3 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن قمة روما مع يوفنتوس فى الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
بلد الوليد X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة X فالنسيا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سبيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة 1.30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا X ساليرنيتانا - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 عصرا
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تروا X موناكو – الساعة 2 ظهرا
مونبلييه X أنجيه – الساعة 4 عصرا
ستراسبورج X ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا
ستاد ريمس X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا
تولوز X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا
ليون X لوريان – الساعة 6 مساء
رين X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
حرس الحدود X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport