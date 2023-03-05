أخبار مصرية

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع مان يونايتد وقمة روما ويوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:25 صباحاً - تقام فى ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 3 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن قمة روما مع يوفنتوس فى الدوري الإيطالي.

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  

 

نوتينجهام فورست  X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

 

ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

         

 

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    

 

بلد الوليد X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة  beIN Sports HD 1                    

 

برشلونة X فالنسيا – الساعة 5:15 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

 

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 على قناة  beIN Sports HD 1 

 

ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 1 

 

         

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    

 

سبيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة 1.30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1          

 

سامبدوريا X  ساليرنيتانا  - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1 

 

انتر ميلان X  ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1          

 

روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

 

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 

باير ليفركوزن X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا                    

 

فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 عصرا          

 

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

 

تروا X موناكو – الساعة 2 ظهرا           

 

مونبلييه X أنجيه – الساعة 4 عصرا                

 

ستراسبورج X ستاد بريست 29   – الساعة 4 عصرا

 

ستاد ريمس X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا               

 

تولوز X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا        

 

ليون X لوريان – الساعة 6 مساء         

 

رين X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

 

 

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة    

 

حرس الحدود X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة  1 on time sport

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا