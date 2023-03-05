مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع مان يونايتد وقمة روما ويوفنتوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:25 صباحاً - تقام فى ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 3 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن قمة روما مع يوفنتوس فى الدوري الإيطالي.

محمد يوسف

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