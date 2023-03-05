وزيرة التضامن تتوجه إلى واشنطن للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:24 صباحاً - توجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية والذي يبدأ فعالياته خلال الأسبوع الجاري.

كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء رفيع المستوى لعرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الإعاقة والخدمات المتكاملة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وستعقد القباج خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع فريق عمل البنك الدولي، وذلك لبحث كل ما يتعلق ببرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".