حسن شحاتة: الدولة حريصة على انتخاب العمال لممثليهم بحرية

جدة - نرمين السيد - بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، عملية فتح باب الترشح للانتخابات العمالية التكميلية، تمهيدا لإجرائها مطلع الأسبوع المقبل لاختيار ممثلى العاملين فى بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبعض اللجان النقابية فى عدد من الشركات، ومن المقرر أن تسمتر حتى الخامسة مساء.





وقال بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة، إن التقدم بأوراق الترشح بشأن اللجان النقابية سوق يكون بمقر مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بينما مجالس إدارات الشركات سيكون داخل مقرات تلك الشركات.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال فى تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية فى الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وبشأن ممثلى العاملين بمجالس الإدارات جاء فى بيان الوزارة بصفتها الجهة الإدارية، أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، وتنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، تعلن الوزارة عن الجدول الزمنى لمواعيد هذه الانتخابات كخطوات تنظيمية، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026.

وأوضحت فى بيانها، أنه بشأن إنتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات، فقد صدر القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2023، بشأن انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الشركات التالية: شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الكراكات المصرية، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

ومن المقرر أن يُفتح باب الترشح اليوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين غدا الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت فى الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3 /2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت فى التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.

وأضاف البيان أنه وبشأن انتخابات رئيس وأعضاء بعض اللجان النقابية المقرر إعادة الإنتخابات التكميلية فيها فقد صدر القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، بشأن إجراء الانتخابات النقابية العمالية لكلِ من، أولا: رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم فى شهر مايو 2022 لانتخابات الدورة النقابية 2022- 2026، وذلك وفقاً لجدول زمنى لمواعيد الانتخاب لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026، على أن تكون الانتخابات يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، والبت فى التظلم يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التكميلية للجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 71 لسنة 2023، المتضمن الجدول الزمنى لمواعيد الترشح والإنتخاب لعضوية مجلس إدارة تلك اللجنة للدورة النقابية الحالية، على أن يتم فتح باب الترشح اليوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين غدا الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت فى الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3/ 2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت فى التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.