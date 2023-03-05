نائب محافظ المنيا يكشف المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن مراكز وقرى المحافظة تشهد تطوير كبير خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المنيا الجديدة جرى العمل فيها على إنشاء وحدات سكنية تصل إلى 25 الف وحدة سكنية جميع الفئات للمصريين ومشروعات تطوير عواصم المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق الخطرة غير الآمنة.

وأضاف أن هذه الوحدات كلها تتيح للإنسان المصرى سكن لائق وآمن، مؤكدا أن هذه الطفرة فى الوحدات السكنية تمثل تنمية مباشرة فى المنيا وكافة هذه المشروعات جاهزة للسكنى وتقدم بالخدمات والمرافق.

وأشار الدكتور محمد أبو زيد، إلى أن هناك 3291 مشروعا تنفذها مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنيا.