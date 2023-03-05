جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الأحد - أن ما تم افتتاحه من 1 يوليو من العام الماضى حتى الآن 812 مسجدا، منها 654 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و158 مسجدا صيانة وتطويرا.
يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، ودورها فى عمارة بيوت الله - عز وجل - مبنى ومعنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح 67 مسجدا الجمعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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