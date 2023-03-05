افتتاح 67 مسجدا الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الأحد - أن ما تم افتتاحه من 1 يوليو من العام الماضى حتى الآن 812 مسجدا، منها 654 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و158 مسجدا صيانة وتطويرا.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، ودورها فى عمارة بيوت الله - عز وجل - مبنى ومعنى.