طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة بداية من الغد

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، متوقعة أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.





كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد، يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر. ودعت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، كما توقعت انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من الغد.

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