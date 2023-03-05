حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 6-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-3-2023

مهنياً: لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر. ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين

عاطفياً: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع

صحياً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض

حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-3-2023

مهنياً: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم

عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة

صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 6-3-2023

مهنياً: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك

عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما

صحياً: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 6-3-2023

مهنياً: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات باهرة

عاطفياً: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

صحياً: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تضيق ذرعًا بالمهملين اوالمتقاعسين، لذلك تجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك

عاطفياً: كل يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة

صحياً: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 6-3-2023

مهنياً: يسلط هذا اليوم مع القمر الجديد من الحوت عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمساً جداً

عاطفياً: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك

صحياً: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل

عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه

صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبراً او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى

عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرا

صحياً: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته

حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-3-2023

مهنياً: القمر الجديد في الحوت قد يثير مشكلة قديمة أو يجعلك تخفي أمراً أو تشكك في بعض النيات

عاطفياً: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة

صحياً: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا ما يعني انفراجاً إو إطلالة جديدة ومميزة وعبوراً نحو الأفضل

عاطفياً: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة

صحياً: حاول أن تكون سداً منيعاً في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة

عاطفياً: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس. يوم إيجابي تحت تاثير القمر الجديد من برجك بإمكانك أن تكون محط انظار الجميع

عاطفياً: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام

صحياً: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة