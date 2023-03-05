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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 6-3-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-3-2023

مهنياً: لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر. ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين

عاطفياً: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع

صحياً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض

حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-3-2023

مهنياً: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم

عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة

صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 6-3-2023

مهنياً: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك

عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما

صحياً: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 6-3-2023

مهنياً: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات باهرة

عاطفياً: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

صحياً: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تضيق ذرعًا بالمهملين اوالمتقاعسين، لذلك تجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك

عاطفياً: كل يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة

صحياً: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 6-3-2023

مهنياً: يسلط هذا اليوم مع القمر الجديد من الحوت عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمساً جداً

عاطفياً: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك

صحياً: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل

عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه

صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبراً او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى

عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرا

صحياً: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته

حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-3-2023

مهنياً: القمر الجديد في الحوت قد يثير مشكلة قديمة أو يجعلك تخفي أمراً أو تشكك في بعض النيات

عاطفياً: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة

صحياً: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا ما يعني انفراجاً إو إطلالة جديدة ومميزة وعبوراً نحو الأفضل

عاطفياً: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة

صحياً: حاول أن تكون سداً منيعاً في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة

عاطفياً: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-3-2023

مهنياً: تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس. يوم إيجابي تحت تاثير القمر الجديد من برجك بإمكانك أن تكون محط انظار الجميع

عاطفياً: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام

صحياً: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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