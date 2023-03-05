طلبة كليات اللاهوت فى لقاء ثقافى بالعباسية

جاء ذلك بحضور الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها، ووكيل الكلية وبعض من أساتذتها، وبمشاركة 150 طالبا.
تضمن اللقاء الثقافى 3 جلسات، دارت حول العناية بالطبيعة والبيئة كتابيا وكنسيا إلى جانب بعض الخبرات العملية.
كما نوقش موضوع "ماذا يمكن أن نعمل من أجل بيئتنا"، وانتهى اللقاء بعدد من الأفكار والتوصيات العملية ينفذها الطلاب المشاركون فى كلياتهم.
وبشكل عام ناقش لقاءات طلاب كليات اللاهوت فى مصر، موضوعات ذات صبغة اجتماعية.
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