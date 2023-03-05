القومى للأجور يكشف مصير الحد للأدنى بالقطاع الخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال تصريحات له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن التحرك الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الحد الأدنى للأجور للجهاز الإدارى للدولة جاء فى وقته.

وتابع عماد حمدى، أنه فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص سيكون هناك بعض المباحثات والمناقشات فيما يخص المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ومن الممكن أن يكون هناك بعض المناقشات مع رجال أعمال لاحتمالية عقد اجتماع قريب، بالإضافة إلى بعض الوزارات المعنية الأخرى.