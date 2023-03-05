الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتوالى الارتفاعات فى درجات الحرارة؛ حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى يعمل على دفع كتل هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .





ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية حار على باقى الأنحاء، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز ٣٥ درجة مئوية. كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق. وأكدت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع.

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