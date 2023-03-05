الصحة: صلاحية شهادة فحص المقبلين على الزواج 6 شهور

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث الصحة، أن صلاحية الشهادة تستغرق 6 أشهر منذ بداية إصدارها، وأن 303 مراكز ووحدات طبية تقدم هذه الخدمة. وأوضح أنه من الضرورى إجراء هذه الفحوصات قبل موعد الزفاف تقريبا بـ14 يوما، مشيرا إلى أن هناك 1300 مواطن تسلموا شهادات فحص المُقبلين على الزواج حتى الآن منذ بداية العمل بالمبادرة فى 26 فبراير الماضي.

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